Abruzzo, chiude stabilimento Riello: fattura milioni ma licenzia 71 lavoratori



Riello, una delle aziende leader in Italia nel settore della climatizzazione, chiuderà lo stabilimento di Villanova di Cepagatti, in provincia di Pescara, avviando la procedura di licenziamento per 71 lavoratori e lo spostamento di 19 addetti alla ricerca e sviluppo nella sede di Lecco e Legnago. I sindacati: “Non c’è nessuna crisi”. Il PD: “L’azienda fattura milioni”.

Continua a leggere



Riello, una delle aziende leader in Italia nel settore della climatizzazione, chiuderà lo stabilimento di Villanova di Cepagatti, in provincia di Pescara, avviando la procedura di licenziamento per 71 lavoratori e lo spostamento di 19 addetti alla ricerca e sviluppo nella sede di Lecco e Legnago. I sindacati: “Non c’è nessuna crisi”. Il PD: “L’azienda fattura milioni”.

Continua a leggere

Continua a leggere