Ada Rotini aveva già denunciato l’ex compagno. Lui la perseguitava online con 3 profili falsi



Ada Rotini aveva già denunciato l’ex marito per maltrattamenti in famiglia. Nel mese di dicembre scorso era entrata in una comunità protetta che aveva poi lasciato per trasferirsi a Noto con i due figli. L’inchiesta non ha avuto alcuno sviluppo mentre l’ex compagno continuava a perseguitarla tramite 3 profili social.

