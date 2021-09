Afghanistan, il principe William ha aiutato una famiglia a scappare da Kabul



Il duca di Cambridge sarebbe intervenuto personalmente per far fuggire la famiglia di un suo ex commilitone afghano dell’accademia di Sandhurst. Si parla di un gruppo di circa dieci persone, tra cui donne e bambini, che sono riusciti a lasciare l’aeroporto di Kabul per raggiungere il Regno Unito.

Continua a leggere



Il duca di Cambridge sarebbe intervenuto personalmente per far fuggire la famiglia di un suo ex commilitone afghano dell’accademia di Sandhurst. Si parla di un gruppo di circa dieci persone, tra cui donne e bambini, che sono riusciti a lasciare l’aeroporto di Kabul per raggiungere il Regno Unito.

Continua a leggere

Continua a leggere