Afghanistan, patto Usa-talebani per far partire chi ha documenti, la Resistenza: “Non li legittimate”



Il segretario di Stato americano Antony Blinke ha spiegato che l’intelligence si è rimessa in contatto coi talebani “nelle ultime ore” per elaborare accordi per ulteriori voli charter dalla capitale afghana e che i talebani si sono impegnati a far partire dall’Afghanistan chiunque voglia andare via dal Paese e ha già i documenti. Il leader della resistenza Ahmad Massoud ha accusato la comunità internazionale di legittimare i talebani con le proprie condotte.

Continua a leggere



Il segretario di Stato americano Antony Blinke ha spiegato che l’intelligence si è rimessa in contatto coi talebani “nelle ultime ore” per elaborare accordi per ulteriori voli charter dalla capitale afghana e che i talebani si sono impegnati a far partire dall’Afghanistan chiunque voglia andare via dal Paese e ha già i documenti. Il leader della resistenza Ahmad Massoud ha accusato la comunità internazionale di legittimare i talebani con le proprie condotte.

Continua a leggere

Continua a leggere