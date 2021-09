Agrigento, picchiata in strada dal suo ex e dalla nuova fidanzata: la coppia accusata di minacce



Una donna di 32 anni è stata aggredita dall’ex fidanzato e dalla sua nuova compagna mentre passeggiava in strada. La lite dopo la quale sarebbero iniziate le botte è avvenuta in strada ad Aragona, nell’Agrigentino. La donna è finita in ospedale ad Agrigento con ferite guaribili in dieci giorni.

Continua a leggere



Una donna di 32 anni è stata aggredita dall’ex fidanzato e dalla sua nuova compagna mentre passeggiava in strada. La lite dopo la quale sarebbero iniziate le botte è avvenuta in strada ad Aragona, nell’Agrigentino. La donna è finita in ospedale ad Agrigento con ferite guaribili in dieci giorni.

Continua a leggere

Continua a leggere