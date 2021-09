Ambra Angiolini e i No-Vax: “Mi hanno augurato la morte, ma vaccinarsi è troppo importante”



Ambra Angiolini fa il suo esordio su Radio Capital e in una intervista si racconta: “La radio mi ha salvato la vita in un periodo difficile. In tv non mi volevano più e mi proposero di lavorare a Radio 2, si è acceso il cervello”. Testimonial della campagna vaccinale, è stata ricoperta di insulti: “Mi hanno augurato la morte, ma vaccinarsi è troppo importante”.

