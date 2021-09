Angelina Jolie sul divorzio da Brad Pitt: “Ho avuto paura per la sicurezza dei miei figli”



Angelina Jolie, intervistata da TheGuardian, è tornata a parlare della fine del matrimonio con Brad Pitt. L’attrice ha dichiarato di avere avuto paura per la sicurezza dei suoi figli. Un riferimento alle accuse di violenza domestica che la quarantaseienne ha rivolto all’ex marito: “Spesso non sei in grado di riconoscere qualcosa da un punto di vista personale, soprattutto se tutta la tua attenzione è concentrata sulle ingiustizie a livello globale”.

Continua a leggere



Angelina Jolie, intervistata da TheGuardian, è tornata a parlare della fine del matrimonio con Brad Pitt. L’attrice ha dichiarato di avere avuto paura per la sicurezza dei suoi figli. Un riferimento alle accuse di violenza domestica che la quarantaseienne ha rivolto all’ex marito: “Spesso non sei in grado di riconoscere qualcosa da un punto di vista personale, soprattutto se tutta la tua attenzione è concentrata sulle ingiustizie a livello globale”.

Continua a leggere

Continua a leggere