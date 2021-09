Arezzo, ragazzo cieco massacrato di botte: era intervenuto in difesa di un amico



Nella serata di venerdì 3 settembre, un giovane sedicenne non vedente è stato aggredito da due bulli suoi coetanei, nel centro di Arezzo. Calci, pugni e un dente rotto è il bollettino portato a casa dal ragazzo cieco, intervenuto per difendere un amico in difficoltà. I testimoni chiedevano di lasciare stare il giovane non vedente, l’aggressore: “Me ne frego”

