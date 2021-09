Arthur Chatto è il pronipote della Regina Elisabetta che vuole diventare ufficiale nei Royal Marines



Arthur, 22 anni, nella vita fa il personal trainer ed è un campione del canottaggio, ma è anche il 29esimo in linea di successione al trono della Royal Family. Ora, come riporta il The Sun, potrebbe apprestarsi a diventare il primo membro della Royal Family nei Royal Marines nelle vesti di ufficiale. Certo, prima lo aspettano 32 settimane di un duro corso, ma la strada potrebbe essere in discesa per il giovane che ha già ottenuto il permesso dalla Regina.

