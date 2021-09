Assalto al portavalori sull’autostrada A16, auto incendiate e banditi in fuga a Foggia



L’assalto è andato in scena alle prime luci dell’alba nel tratto tra Candela e Cerignola Ovest dell’autostrada A16 Napoli-Canosa, in provincia di Foggia. Secondo una prima ricostruzione, i banditi sono entrati in azione poco prima delle 5 di stamane e hanno dato alle fiamme due auto per fermare il furgone ma questa volta non ci sono riusciti.

