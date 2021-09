Aurora Ramazzotti smentisce la crisi con il fidanzato Goffredo: “Siamo ancora qua”



Nessuna crisi in vista per Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza, che hanno prontamente smentito le voci che ipotizzavano la fine della loro storia d’amore. Le ultime foto social risalgono alle vacanze dell’estate, ma l’allontanamento delle ultime settimane non è altro che dovuto ai rispettivi impegni professionali. “Se lo dicono i giornali sarà vero”, ironizza Goffredo pubblicando un tenero scatto sui social.

