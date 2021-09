Belluno, incidente mortale sulla statale 51: Sara muore a 19 anni, stava tornando a casa



Una ragazza di 19 anni è morta sulla statale 51, all’ingresso del Ponte Cadore nel Bellunese, in direzione nord. Stava tornando a casa dove viveva con i suoi genitori. L’impatto è stato talmente violento da sbalzare fuori dalla macchina la giovane, ormai in fin di vita. Intubata e portata all’ospedale, non ce l’ha fatta.

