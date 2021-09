Beyoncè festeggia i 40 anni a Capri con Jay-Z, il suo saluto in italiano fa impazzire i fan



Per festeggiare i 40 anni appena compiuti, QueenB e il marito si sono concessi una romantica vacanza a Capri. I fan hanno subito immortalato la coppia che si gode il mare e passeggia innamorata per le lussuose vie dell’isola. E il perfetto accento italiano della popstar non è passato di certo inosservato.

Continua a leggere



Per festeggiare i 40 anni appena compiuti, QueenB e il marito si sono concessi una romantica vacanza a Capri. I fan hanno subito immortalato la coppia che si gode il mare e passeggia innamorata per le lussuose vie dell’isola. E il perfetto accento italiano della popstar non è passato di certo inosservato.

Continua a leggere

Continua a leggere