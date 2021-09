Bolzano, lega la compagna a una sedia e la tortura per ore, poi la porta in ospedale. Arrestato



Ha legato la compagna a una sedia per due ore e l’ha torturata sotto la minaccia di un coltello. Le forze dell’ordine hanno arrestato per maltrattamenti in famiglia un uomo di 40 anni residente a Bolzano. L’aguzzino dovrà anche rispondere di sequestro di persona e tortura. La donna, invece, è stata medicata e affidata agli agenti.

