Cagliari, uccisa dal marito con 6 coltellate: la sera prima Angelica aveva chiesto aiuto in un bar



A poche ore dal suo omicidio Angelica era scappata di casa e aveva raggiunto un vicino bar, scalza, chiedendo aiuto e raccontando di essere stata picchiata dal marito. Il giorno dopo, Paolo Randaccio, 67 anni, ha afferrato un coltello e colpito la moglie per almeno sei volte, fino a ucciderla. L’uomo è ora in carcere mentre i carabinieri tentando di ricostruire cosa sia accaduto in quell’appartamento di Quartucciu, in provincia di Cagliari, teatro di continue violenze e maltrattamenti.

