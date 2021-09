Camion contro autocarro in A4, grave il conducente. Code fino a 11 km: carreggiata coperta di cereali



Incidente sull’Autostrada A4 Padova-Venezia. Un camion carico di cereali si scontra con un autocarro. Il conducente del mezzo pesante resta incastrato nelle lamiere della cabina guida e poi viene trasportato in ospedale in codice rosso. Code e caos per 11 chilometri sul tratto coinvolto per operazioni di soccorso.

