Campobasso, non riesce a sterzare con l’auto e si ribalta: muore bimba di 4 anni sbalzata dal finestrino



Non riesce a svoltare con l’auto, probabilmente per un guasto alla vettura, e si ribalta: una donna di 32 anni è rimasta lievemente ferita in un grave incidente avvenuto in provincia di Campobasso. La figlioletta di 4 anni è morta sul colpo, sbalzata fuori dal finestrino durante l’incidente. La donna è stata condotta in ospedale per accertamenti.

Continua a leggere



Non riesce a svoltare con l’auto, probabilmente per un guasto alla vettura, e si ribalta: una donna di 32 anni è rimasta lievemente ferita in un grave incidente avvenuto in provincia di Campobasso. La figlioletta di 4 anni è morta sul colpo, sbalzata fuori dal finestrino durante l’incidente. La donna è stata condotta in ospedale per accertamenti.

Continua a leggere

Continua a leggere