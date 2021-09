Catanzaro, morto Filippo Sestito aggredito a colpi di zappa in un maneggio



Morto dopo giorni di ricovero Filippo Sestito, 68enne rimasto ferito dopo esser stato aggredito a colpi di zappa in un maneggio di Catanzaro. L’uomo era stato trasportato in ospedale in gravissimi condizioni. Alla base della rissa, secondo le forze dell’ordine, alcuni insulti rivolti allo stalliere 28enne.

Continua a leggere



Morto dopo giorni di ricovero Filippo Sestito, 68enne rimasto ferito dopo esser stato aggredito a colpi di zappa in un maneggio di Catanzaro. L’uomo era stato trasportato in ospedale in gravissimi condizioni. Alla base della rissa, secondo le forze dell’ordine, alcuni insulti rivolti allo stalliere 28enne.

Continua a leggere

Continua a leggere