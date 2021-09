Cavo di una petroliera si spezza e colpisce marinaio al petto: nuova tragedia sul lavoro a Livorno



Un operaio marittimo filippino di 54 anni è morto durante le operazioni di ormeggio di una petroliera battente bandiera italiana alla Darsena Petroli del porto della città toscana: l’uomo è stato colpito in pieno petto da un cavo che si è spezzato sulla nave. Per lui, nonostante i soccorsi, non c’è stato niente da fare.

