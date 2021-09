“C’è un covo di No Vax in convento”, madre superiora denunciata alla Curia dal fratello medico



Alla base della denuncia alla Curia una diatriba sui vaccini anti covid che vede contrapposti l’ex medico in pensione, che ha anche deciso di scendere in campo contro la pandemia dando una mano nelle vaccinazioni, contro la sorella e madre superiora, Angela Brugnaro, che a dire dell’uomo sarebbe a capo di una pattuglia di consorelle fermamente no vax.

