Chi è Luca Saladra, il fidanzato di Deva Cassel figlia di Monica Bellucci



Deva Cassel nella sua prima uscita pubblica con il fidanzato Luca Salandra non è sfuggita all’occhio dei fotografi che l’hanno immortalata mentre approdava in Laguna a Venezia in compagnia di mamma Monica Bellucci e della sorellina Léonie. Modella per Dolce&Gabbana, Deva condivide la sua passione per le passerelle con il suo fidanzatino, un modello italo francese di 17 anni che avrebbe già avuto la benedizione dell’attrice.

