Chiara Ugolini, Impellizzeri non risponde al gip. Lo zio della 27enne: “Non vogliamo più vederlo libero”



Non ha risposto al gip Emanuele Impellizzeri, il 38enne in stato di fermo per l’omicidio di Chiara Ugolini. La pallavolista di 27 anni è stata uccisa all’interno della sua abitazione nel Veronese. Il suo corpo è stato ritrovato dal fidanzato che ha poi allertato i soccorsi nel tentativo di rianimarla.

