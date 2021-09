Chiara Ugolini, la dedica del fidanzato sui social: “Sei e resterai per sempre la mia metà”



“Sei e resterai per sempre la mia metà, la parte che mi completa, la mia ragione di vivere”, così Daniel Bongiovanni, fidanzato di Chiara Ugolini, ha voluto salutare la 27enne uccisa dal vicino di casa nella sua abitazione a Calmasino, nel Veronese. In un lungo e commovente post social il compagno scrive: “Gireremo tutto il mondo insieme e so che tu sarai sempre al mio fianco per tutta la vita”.

Continua a leggere



“Sei e resterai per sempre la mia metà, la parte che mi completa, la mia ragione di vivere”, così Daniel Bongiovanni, fidanzato di Chiara Ugolini, ha voluto salutare la 27enne uccisa dal vicino di casa nella sua abitazione a Calmasino, nel Veronese. In un lungo e commovente post social il compagno scrive: “Gireremo tutto il mondo insieme e so che tu sarai sempre al mio fianco per tutta la vita”.

Continua a leggere

Continua a leggere