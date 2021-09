Chiara Ugolini, parla la vicina di casa della 27enne uccisa: “Non mangio da quando è successo”



A Fanpage.it parla una vicina di casa di Chiara Ugolini, la 27enne trovata morta dal fidanzato in una pozza di sangue nel loro appartamento a Calmasino, nel Veronese: “Se avessi sentito qualcosa mi sarei allarmata subito e invece non ho sentito niente, ho solo visto il via vai di Carabinieri e ambulanze all’improvviso, è stata una nottata terribile, non dormo e non mangio da ieri notte”. Fermato l’omicida.

