Clotilde Courau sulle voci di crisi con Emanuele Filiberto: “La vita non è una favola, ma una lotta”



Clotilde Courau ha replicato alle indiscrezioni secondo le quali il suo matrimonio con Emanuele Filiberto di Savoia sarebbe in crisi. L’attrice, sulle pagine del settimanale Oggi, ha chiarito che il loro amore è solido e durerà per sempre. Tuttavia, è consapevole che la vita non sia una favola ma una lotta, dunque gli alti e bassi sono inevitabili.

