Come sta il carabiniere ferito ad Acireale da un proiettile: si salverà, ma rischia la paralisi



Sebastiano Giovanni Grasso, il vicebrigadiere dei carabinieri in servizio al comando di Aci Sant’Antonio rimasto gravemente ferito in seguito a una sparatoria avvenuta ieri davanti alla parrocchia di Santa Maria degli Ammalati, “non è in pericolo di vita” ma rischia di rimanere paralizzato. A chiarirlo i medici dell’ospedale di Catania.

