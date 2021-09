Come sta la principessa Charlene di Monaco dopo il ricovero in ospedale



Nonostante la notizia delle sue dimissioni dalla struttura non siano ancora state confermate da fonti ufficiali, sembra che il peggio sia passato per la consorte del principe Alberto, 43 anni. Nella giornata di venerdì 3 settembre la fondazione istituita a suo nome ha fatto sapere che “Il suo team medico la sta attualmente valutando, ma ha confermato che la principessa è stabile”. La consorte del Principe di Monaco era stata ricoverata d’urgenza mercoledì 1 settembre in un’ospedale del Sudafrica.

Continua a leggere



Nonostante la notizia delle sue dimissioni dalla struttura non siano ancora state confermate da fonti ufficiali, sembra che il peggio sia passato per la consorte del principe Alberto, 43 anni. Nella giornata di venerdì 3 settembre la fondazione istituita a suo nome ha fatto sapere che “Il suo team medico la sta attualmente valutando, ma ha confermato che la principessa è stabile”. La consorte del Principe di Monaco era stata ricoverata d’urgenza mercoledì 1 settembre in un’ospedale del Sudafrica.

Continua a leggere

Continua a leggere