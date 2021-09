Contagiata da infermiera no vax muore in ospedale, il figlio: “Basta dire che i vaccini non servono”



Una donna di 90 anni è morta in ospedale a Pistoia dopo essere risultata positiva al Covid-19. Era arrivata in ospedale per una frattura, ma lì aveva contratto il virus da una infermiera ancora non vaccinata. Lo sfogo del figlio: “Invece di credere a qualche sconosciuto che tira fuori le teorie più strampalate, provate a credere anche a noi che ci siamo trovati nel mare in tempesta”.

