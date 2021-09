Crisanti spiega perché l’obbligo vaccinale contro il Covid ora è necessario



Il pensiero del celebre virologo: “70% vaccinati non basta. Bisogna prendere in considerazione l’obbligatorietà”. Sul Green Pass, Crisanti dice: “È una misura di incentivo per portare le persone a vaccinarsi, non sono assolutamente contrario ma se lo si vuole superare con l’obbligo lo decida la politica”.

