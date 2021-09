Crollano pezzi di cavalcavia su binari, treni fermi e traffico in tilt tra Foggia e Bari



Traffico ferroviario in tilt da questa mattina alle 6 tra Foggia e Bari per un guasto ai cavi di alimentazione dei treni causato dal crollo parziale di un cavalcavia sui binari nel tratto tra Cerignola e Trinitapoli. Treni in ritardo e cancellati non solo lungo la direttrice pugliese ma anche verso Roma e Milano.

