Crotone, malata portata a ritirare la pensione in barella perché i parenti non hanno la delega



L’episodio è andato in scena a Crotone dove la donna è stata accompagnata con tutta la barella all’interno dell’ufficio postale di via Paternostro dai parenti e dagli addetti dell’ambulanza privata per poter intascare la pensione perché i familiari non hanno la delega per prelevare al suo posto.

