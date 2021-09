Danilo Gallinari innamorato della compagna Eleonora Boi: “L’unica che ha saputo capirmi”



Danilo Gallinari, 33 anni, è il giocatore di basket che gioca nell’NBA dal 2008, attualmente arruolato negli Atlanta Hawks. Nella sua vita di sportivo ha trovato spazio anche per l’amore: al suo fianco c’è la giornalista sportiva Eleonora Boi che nel 2020 lo ha reso papà per la prima volta della piccola Anastasia. Le nozze sono in programma, ma erano state rimandate a causa della gravidanza. Il cestista è sicuro di aver trovato l’anima gemella, prima di lei era sempre stato single.

