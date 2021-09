Decide di non vaccinarsi, contrae il Covid e muore a 65 anni. L’appello del figlio: “Vaccinatevi”



Virginio Parpinello, per tutti Ilves, si è spento all’ospedale di Treviso. Circa un mese fa era risultato positivo al Covid-19. Il figlio Davide ha lanciato un appello a vaccinarsi, suo padre non aveva voluto fare il vaccino anti-Covid: “Vorrei che quanto capitato alla nostra famiglia possa diventare un messaggio per chi è ancora dubbioso. Il Covid non guarda in faccia nessuno, vaccinatevi”.

