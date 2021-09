Docenti contro il Green pass all’università: firma l’appello anche lo storico Alessandro Barbero



Centinaia di docenti universitari contro il Green pass. L’appello è stato firmato da non pochi professori, vaccinati e non, per dire no al certificato verde obbligatorio, definito uno “strumento discriminatorio”. Tra i firmatari anche lo storico e noto divulgatore televisivo Alessandro Barbero.

Continua a leggere



Centinaia di docenti universitari contro il Green pass. L’appello è stato firmato da non pochi professori, vaccinati e non, per dire no al certificato verde obbligatorio, definito uno “strumento discriminatorio”. Tra i firmatari anche lo storico e noto divulgatore televisivo Alessandro Barbero.

Continua a leggere

Continua a leggere