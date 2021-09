Dove è diffusa la variante Mu del Coronavirus che sta sostituendo la Delta



Avanza negli Stati Uniti la variante “Mu” del Coronavirus, identificata per la prima volta in Colombia e successivamente individuata in altre zone dell’America Latina e anche in Europa. Fauci ha affermato che i funzionari sanitari stanno controllando “attentamente” la variante, nonostante non sia nemmeno vicina a diventare il ceppo del Covid dominante nel Paese.

