Drammatico incidente stradale nel Salento, morta una donna: tre feriti gravi



Drammatico il bilancio dell’incidente stradale avvenuto la scorsa notte in Salento dove una donna è morta e tre persone sono rimaste ferite nello schianto tra due auto. La vittima è Loretta Merola, 41 anni, di Scorrano (Lecce): viaggiava a bordo di un’Alfa finita fuori strada. Gravi le altre tre persone ricoverate in codice rosso in ospedale.

