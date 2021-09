È inutile parlare di immunità di gregge: non la raggiungeremo mai



È il momento di smettere di parlare di immunità di gregge come la tappa finale della pandemia. Il concetto è ben più complesso, mutevole e difficile da comprendere di quello che si pensa e le tante incognite sul Covid non fanno altro che indicare un solo scenario: potremmo non raggiungere mail l’immunità di gregge.

