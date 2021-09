Emilia Clarke: “Non cederò alla chirurgia estetica, la vera bellezza è essere felici”



Emilia Clarke è una delle attrici più amate degli ultimi anni, soprattutto dopo la popolarità raggiunta con Game of Thrones. In una recente intervista rilasciata a People ha parlato del suo rapporto con la bellezza, cambiato non solo con il passare del tempo, ma anche dopo essere arrivata vicino alla morte: “La vera bellezza è essere felici. I momenti di vera felicità sono ciò che vedrai sul letto di morte, non quando hai scattato un selfie carino”.

