Fabio Fulco: “Cristina Chiabotto è stata un’immatura, vi spiego cosa mi ha fatto”



Una pagina su Diva e Donna in cui Fabio Fulco ripercorre il suo amore perduto, Cristina Chiabotto: “Lei era molto immatura, anche nel suo modo d’essere innamorata. Il mio errore è stato di cristallizzarla in quella fase, non capire che la sua testa era cambiata”. Oggi, lui è ripartito da Veronica Papa, che le ha dato Agnes.

