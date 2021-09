Federico Lugato, 250 volontari lo stanno cercando in montagna: “Dobbiamo trovarlo ad ogni costo”



Scomparso il 26 agosto in Val Zoldana, originario di Mestre ma da anni trasferitosi a Milano, del 39enne Federico Lugato sembra non esserci più traccia. L’imponente macchina dei soccorsi non si ferma anche se ormai le speranze sembrano essersi affievolite. Lugato era uscito di casa per un’escursione sul gruppo montuoso del Tamer-San Sebastiano, sulle Dolomiti Bellunesi.

