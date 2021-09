Florida, uccide 4 persone tra cui un bimbo in braccio alla madre: il killer è un veterano 33enne



Bryan Riley, veterano della guerra in Iraq e in Afghanistan, è l’autore della sparatoria che ha causato 4 vittime in Florida. Tra queste anche un bimbo di appena 3 mesi che dormiva tra le braccia della madre. L’ex marine si definisce un “survivalista” ed era convinto che stesse per arrivare l’apocalissi.

