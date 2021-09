Folla alla fiaccolata per Ada Rotini: “L’avevamo vista il giorno prima che lui la uccidesse”



Una fiaccolata in memoria di Ada Rotini e di tutte le vittime di femminicidio: si è tenuta ieri sera, a Bronte, in provincia di Catania, il piccolo centro in cui la 46enne è stata sgozzata l’8 settembre dal marito Filippo Asero, dal quale si stava separando. Nel parco urbano c’era anche la figlia della donna, prossima a frequentare la seconda media, accompagnata dal papà e protetta dai familiari. L’anziano a cui Rotini faceva da badante, rimasto ferito nel tentativo vano di difenderla, è uscito dall’ospedale ed è tornato nella sua abitazione.

