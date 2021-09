Galli d’accordo con Draghi su obbligo vaccinale: “Per come si stanno mettendo le cose è necessario”



Galli (Sacco) a Fanpage.it sulle parole di Draghi in conferenza stampa: “Ha tutto il mio appoggio per quanto riguarda l’obbligo vaccinale, l’interesse collettivo supera le posizioni di tipo individuale, ma per quanto riguarda la terza dose di vaccino ho ancora molti dubbi sull’efficacia e l’effettiva necessità”.

