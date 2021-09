Giulia De Lellis scrive alla sua pelle: “Dall’acne si guarisce dall’anima marcia no”



Giulia De Lellis scrive su Instagram una lunga lettera rivolta alla sua pelle, dopo le sofferenze e le cure a cui in questo lungo anno si è dovuta sottoporre per arginare gli effetti dell’acne. L’influencer si dice grata di aver avuto accanto persone che l’hanno supportata e amata, in primis il suo fidanzato: “Mi ha guardato negli occhi anche quando il mio viso faceva impressione. Il farmaco più potente è l’amore” scrive la 25enne.

