Giulia Quattrociocche è incinta, l’ex tronista di Uomini e Donne mostra l’ecografia



Giulia Quattrociocche è in dolce attesa. L’ex tronista di Uomini e Donne ha mostrato l’ecografia su Instagram e, per esprimere il suo entusiasmo, ha citato una canzone di Jovanotti: “Sono una ragazza fortunata perché non c’è niente che ho bisogno”. Al suo fianco, il fidanzato Manuel. La rottura con Daniele Schiavon è ormai solo un ricordo.

Continua a leggere



Giulia Quattrociocche è in dolce attesa. L’ex tronista di Uomini e Donne ha mostrato l’ecografia su Instagram e, per esprimere il suo entusiasmo, ha citato una canzone di Jovanotti: “Sono una ragazza fortunata perché non c’è niente che ho bisogno”. Al suo fianco, il fidanzato Manuel. La rottura con Daniele Schiavon è ormai solo un ricordo.

Continua a leggere

Continua a leggere