Green pass a scuola, in Italia ancora 138mila tra docenti e personale non sono vaccinati



Secondo il report settimanale del Governo, aggiornato al 27 agosto, reso noto nel giorno in cui scatta l’obbligo di Green pass per i dipendenti della scuola, sono ancora 138.435 (pari al 9,55% del totale) i docenti e gli altri lavoratori ancora in attesa della prima dose di vaccino, quasi 80mila in meno rispetto ad un mese fa, quando erano oltre 220mila.

