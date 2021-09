Green Pass, il rettore Avanzi prende le distanze da Barbero: “La sua posizione non è quell’Università”



Sulla vicenda del green pass all’università contro il quale si sono schierati centinaia di professori tra i quali anche lo storico Alessandro Barbero, è intervenuto quest’oggi il rettore dell’Università del Piemonte orientale, Gian Carlo Avanzi, dove Barbero è docente ordinario di Storia Medievale. In una nota ufficiale Avanzi ha preso le distanze dalle parole dello storico spiegando che la sua non è la posizione dell’Università e sottolineando di essere, in quanto medico e direttore del pronto soccorso di Novara, favorevole all’obbligo vaccinale.

