Green Pass, stazioni blindate contro le proteste dei No Vax. Lamorgese: “Tolleranza zero”



I “No Green Pass” hanno annunciato proteste in tutte le stazioni e gli aeroporti per quest’oggi, giorno in cui diventa obbligatorio l’utilizzo del Green Pass per poter accedere a treni, aerei e bus a lunga percorrenza oltre che nelle scuole. Sarebbero almeno 53 le città attenzionate dal Viminale con controlli serratissimi dove sono attesi i manifestanti dopo le minacce dei giorni scorsi diffuse attraverso diversi canali Telegram.

