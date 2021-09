Guarisce dal covid senza conseguenze, Barbara si ammala di nuovo in attesa del vaccino e muore



Barbara Bertelli, 49enne di Massarosa, in provincia di Lucca, deceduta all’inizio di questa settimana all’ospedale Careggi di Firenze, dove era stata ricoverata per covid. Dopo il primo contagio, le sarebbe stato consigliato di posticipare il vaccino ma in attesa il virus l’ha colpita di nuovo e in maniera grave fino a ucciderla.

