Guenda Goria dopo l’intervento per endometriosi: “Adesso ho un grande desiderio di vita”



Guenda Goria è tornata a scrivere sui social dopo l’intervento al quale si è sottoposta nella giornata di ieri. L’attrice, ricoverata per endometriosi, ha scritto un post per ringraziare coloro che l’hanno sostenuta in questi giorni, mostrando le foto dopo l’operazione con le medicazioni sul ventre: “Ho superato il mio primo giorno di scuola, adesso ho un gran desiderio di vita” afferma su Instagram.

Continua a leggere



Guenda Goria è tornata a scrivere sui social dopo l’intervento al quale si è sottoposta nella giornata di ieri. L’attrice, ricoverata per endometriosi, ha scritto un post per ringraziare coloro che l’hanno sostenuta in questi giorni, mostrando le foto dopo l’operazione con le medicazioni sul ventre: “Ho superato il mio primo giorno di scuola, adesso ho un gran desiderio di vita” afferma su Instagram.

Continua a leggere

Continua a leggere